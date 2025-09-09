Príncipe Lorenzo da Bélgica reconhece ser pai biológico de jovem de 25 anos

O príncipe Lorenzo da Bélgica, irmão mais novo do rei Felipe, reconheceu, nesta terça-feira (9), ser o pai biológico de um jovem de 25 anos, nascido de um relacionamento com uma ex-modelo e cantora antes de seu casamento, em 2003.

"Reconheço ser o pai biológico de Clement Vandenkerckhove. Durante os últimos anos, mantivemos conversas abertas e sinceras sobre este tema", escreveu Lorenzo, de 61 anos, em um comunicado difundido pela agência de imprensa belga.

Ele não é o primeiro caso de filiação oculta que abala a monarquia belga.