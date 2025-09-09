Sébastien Lecornu, o 'soldado' fiel de Macron na França

O novo premiê "é um fiel [aliado] de Macron, que não vai ofuscá-lo. Seu balanço na Defesa é muito bom", assinalou um diplomata em declarações recentes à AFP, sob a condição do anonimato.

"Lecornu é um bom soldado que, além disso, não tem muito carisma", ressaltou um conselheiro ministerial. Em 2022, ele incentivou ativamente a campanha eleitoral que levou à reeleição de Macron.

Neto de um membro da Resistência, originário da região da Normandia (noroeste), Lecornu pensou durante algum tempo estudar na escola militar de Saint Cyr, mas ainda muito jovem entrou para a política nas fileiras do tradicional partido de direita de Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

Seu começo de carreira foi marcado por recordes de precocidade, tendo sido assessor parlamentar aos 19 anos, tornando-se depois o conselheiro ministerial mais jovem em 2008 e em 2015, o presidente mais jovem de um departamento - Eure, na Normandia. A consagração veio quando se aliou a Macron em 2017.

- 'Rearmamento' -

Chegou ao governo em junho de 2017, aos 31 anos. Desde então, passou pelas pastas da Transição Ecológica, Territórios, Ultramar e Defesa, sob a direção de até seis primeiros-ministros diferentes.