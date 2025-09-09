Sinaloa: um ano de guerra entre traficantes em meio à uma ameaça de escalada dos EUA

Nem o envio de milhares de soldados, nem as crescentes apreensões de armas e drogas conseguiram frear a violência. O governo da presidente Claudia Sheinbaum reconhece, de fato, que o cartel não está desmantelado e não se sabe se alguma facção saiu vencedora.

"Antes podíamos comemorar o aniversário do nosso filho, convidar seus primos, brincar em uma piscina ou colocar uma 'piñata' e um bolo. Agora tivemos que fazer algo muito privado em casa porque não sabemos o que pode acontecer", contou Karely Contreras, de 35 anos, em Culiacán.

As tropas de Zambada levaram três meses para se armar e se aliarem a outros grupos antes de iniciar a guerra, explicou um assessor de segurança do governo local à AFP.

Desde então, este estado agrícola e pesqueiro com costas sobre o Pacífico acumula cerca de 1.700 assassinatos (57 de menores) e quase 2 mil desaparecidos.

Rafael Sánchez, de 44 anos, perdeu seu irmão Juan Carlos, empresário de restaurantes que foi pego em um confronto entre pistoleiros e militares em um setor rico de Culiacán, a capital do estado.

"Gostaria de dizer que ele foi vítima de fogo cruzado, mas (...) o governo o assassinou", disse Sánchez à AFP.