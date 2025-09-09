Sul-coreanas apresentam ação contra Exército americano por prostituição forçada

Em 2022, a Suprema Corte da Coreia do Sul decidiu que o governo havia "estabelecido, administrado e operado" ilegalmente os prostíbulos para o Exército dos Estados Unidos e ordenou o pagamento de uma indenização para quase 120 demandantes.

Na semana passada, 117 vítimas apresentaram uma nova ação, desta vez acusando diretamente o Exército dos Estados Unidos e exigindo um pedido de desculpas pela primeira vez.

"Ainda não consigo esquecer de ter sido espancada por soldados americanos", declarou uma das demandantes, de quase 60 anos e que não revelou seu nome, em um comunicado enviado à AFP.

Ela disse que tinha apenas 17 anos quando foi enganada para aceitar o trabalho: pensava que seria garçonete, mas foi forçada a trabalhar como prostituta e foi informada de que não poderia sair devido à sua "dívida".

"Todas as noites éramos arrastadas até os soldados americanos e abusadas sexualmente. Todas as semanas, éramos obrigadas a fazer exames para doenças venéreas. Se houvesse qualquer coisa anormal, éramos trancadas em um quartinho e injetavam uma agulha grossa de penicilina muito forte", disse.

Em uma declaração conjunta, ativistas pelos direitos das mulheres afirmaram que o Exército americano "ignorou a Constituição sul-coreana", privou as demandantes de sua liberdade pessoal e "destruiu suas vidas".