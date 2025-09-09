'Super Mario', o jogo que completa 40 anos crescendo com seus fãs

Cercado por milhares de objetos com a imagem do famoso encanador da Nintendo, Kikai, de 40 anos, afirma que sua vida "seria completamente diferente" sem Mario, o herói bigodudo do gigante japonês de jogos eletrônicos que completa quatro décadas esta semana.

"Super Mario Bros.", lançado no Japão em 13 de setembro de 1985, revolucionou a indústria, em particular por ser um dos primeiros títulos em que o protagonista avança de forma horizontal na tela, em um universo repleto de cores.

"Meu pai comprou o jogo e eu jogo desde que me lembro", conta Kikai à AFP, em seu escritório, onde possui "entre 20.000 e 30.000 objetos" relacionados ao Mario.