Suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow é detido pela polícia de Londres

A polícia de Londres anunciou, nesta terça-feira (9), a detenção de um suspeito de introduzir gás lacrimogêneo no aeroporto de Heathrow, o que provocou na segunda-feira (8) o fechamento temporário da área do check-in do Terminal 4.

A área de check-in do principal aeroporto internacional do Reino Unido foi evacuada por cerca de três horas na tarde de segunda-feira, enquanto os serviços de emergência investigavam um "possível incidente com materiais perigosos".

"Após as investigações urgentes, um homem de 57 anos foi preso sob suspeita de posse de arma de fogo (spray CS) e por causar um incômodo público", declarou um porta-voz da Polícia Metropolitana de Londres.