Trump "lamenta profundamente" que Israel tenha atacado o Hamas no Catar

Ter atacado esse local "deixa uma impressão muito ruim" em Trump, precisou, acrescentando, no entanto, que "eliminar o Hamas" é "um objetivo louvável".

"O presidente Trump acredita que esse incidente infeliz poderia servir como uma oportunidade para a paz", acrescentou a porta-voz.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia assegurado em Jerusalém que a guerra em Gaza pode terminar "imediatamente" se o Hamas aceitar a proposta de trégua do presidente Trump.

Israel lançou um ataque aéreo com mísseis contra os líderes do Hamas, um dia depois de um atentado em Jerusalém reivindicado pelo movimento palestino que deixou seis mortos.

Questionada pelos repórteres se os Estados Unidos foram informados por Israel sobre o ataque, ou se suas forças militares souberam por meios próprios, Leavitt preferiu não responder.

Após o ataque, condenado com vigor pelo Catar e por outros países árabes, Trump conversou por telefone com o emir do país do Golfo, Tamim ben Hamad Al Thani, e com Netanyahu.