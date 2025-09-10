A última viagem de três barcos vikings na Noruega

Com mais de mil anos de antiguidade, três barcos vikings superaram as provas do tempo e se preparam para o que deve ser sua última viagem, uma transferência de alto risco para seu destino final na Noruega.

O primeiro dos três a dar o grande salto será o Oseberg, que chegará nesta quarta-feira (10) a uma ampliação do Museu da Era Viking em uma península de Oslo, recentemente construída para abrigar este tesouro nacional em condições ideais.

Esta transferência promete ser lenta: tão antigo quanto frágil, o casco de carvalho ? envolto em uma pesada proteção metálica ? deve percorrer cerca de cem metros em 10 horas, suspenso por um guindaste que se move sobre um trilho fixado ao teto.