Ações da Oracle sobem quase 40% por previsão de crescimento vinculado à IA

Ao publicar seus resultados trimestrais na terça-feira, a Oracle anunciou que prevê um crescimento de 77% nas receitas da Oracle Cloud Infrastructure, "atingindo 18 bilhões de dólares (97 bilhões de reais) neste ano fiscal".

Espera-se que depois "aumentem para 32 bilhões (173 bilhões de reais), 73 bilhões (396 bilhões de reais), 114 bilhões (618 bilhões de reais) e 144 bilhões de dólares (781 bilhões de reais) nos quatro anos fiscais seguintes", detalhou.

De acordo com a empresa, "a maior parte dessas receitas ao longo de cinco anos já está registrada em (sua) carteira de pedidos".

A diretora executiva da Oracle, Safra Catz, classificou o trimestre recém-encerrado como "assombroso", já que a empresa assinou "quatro contratos bilionários com três clientes diferentes".

A Oracle está se beneficiando do auge da inteligência artificial (IA) e da enorme demanda por centros de dados.

"A empresa está conquistando uma vantagem considerável neste mercado graças a novos contratos", aponta Keith Weiss, da MS Research.