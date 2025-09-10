Acordo com Irã inclui 'todas as instalações e infraestruturas', diz AIEA

O novo acordo de cooperação entre a ONU e o Irã "inclui todas as instalações e infraestruturas" do país, declarou Rafael Grossi, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), nesta quarta-feira (10).

O novo acordo, anunciado pelo Irã na terça-feira, "também prevê a obrigatoriedade de relatórios sobre todas as instalações atacadas, incluindo os materiais nucleares presentes nesses locais", acrescentou Grossi em discurso ao Conselho de Governadores da AIEA, referindo-se às instalações bombardeadas por Israel em junho.

Teerã havia parado de cooperar com a agência nuclear da ONU depois que Israel atacou suas instalações nucleares e militares, assim como suas áreas residenciais. Washington também participou desses bombardeios, que tiveram como alvo instalações em Fordo, Isfahan e Natanz.