Ativista de direita Charlie Kirk é baleado em universidade nos EUA (imprensa)

O jovem ativista de direita Charlie Kirk, aliado do presidente americano Donald Trump, foi baleado nesta quarta-feira (10) durante um encontro público em uma universidade dos Estados Unidos, segundo meios de comunicação locais.

Kirk estava na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o incidente, informaram a CNN e a Fox News. Seu estado de saúde ainda não é conhecido.

