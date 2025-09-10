Ativista de direita Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA

"O Grande, e até mesmo Lendário Charlie Kirk, morreu", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Ninguém compreendia ou conquistava o coração da juventude dos Estados Unidos melhor do que Charlie. Era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós".

"Melania e eu enviamos nossas mais sinceras condolências à sua esposa Erika e à sua família. Charlie, nós te amamos!".

A universidade informou que o ataque ocorreu perto do meio-dia e que o suspeito inicialmente havia sido detido, mas vários meios de comunicação posteriormente informaram que isso não era o caso.

"Os disparos foram efetuados de um prédio a cerca de 200 metros do palestrante", dizia o comunicado. "O indivíduo ficou ferido e sua equipe de segurança o levou imediatamente. O campus permanecerá fechado pelo resto do dia", afirmou um comunicado da universidade publicado pela Fox News.

O ex-presidente dos EUA Joe Biden juntou-se nesta quarta-feira a muitos outros políticos americanos para condenar o ataque.