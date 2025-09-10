Bombardeios israelenses no Iêmen deixam mais de 30 mortos

Israel confirmou que bombardeou "alvos militares" huthis em Saná e na região de Al Jawf, no norte do Iêmen. Na véspera, havia anunciado que interceptou um míssil disparado a partir desse país.

A televisão dos huthis, Al Masirah, informou sobre vários mortos em um edifício das forças huthis que foi atingido. "Mártires, feridos e várias casas danificadas no ataque israelense", apontou o canal.

"Nossas defesas aéreas enfrentam atualmente aviões israelenses que lançam uma agressão contra nosso país", declarou no Telegram o porta-voz militar huthi, Yahya Saree.

Segundo dois jornalistas da AFP em Saná, o bombardeio atingiu um edifício utilizado pelas forças armadas huthis. A Al Masirah também indicou que os bombardeios atingiram edifícios governamentais em Jawf.

Entre os alvos dos israelenses havia "campos militares onde foram identificados membros do regime terrorista; a sede das relações públicas militares dos huthis e um local de armazenamento de combustível", precisou o Exército.

Esse ataque ocorreu três dias depois de um drone lançado do Iêmen ferir um homem no aeroporto de Ramon, no sul de Israel.