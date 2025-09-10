Cabeças de porco encontradas diante de mesquitas na França teriam sido colocadas por estrangeiros

As cabeças de porco encontradas diante de uma dezena de mesquitas em Paris e em seus subúrbios teriam sido colocadas por indivíduos que estavam em um veículo com placa sérvia e que deixaram o país, assegurou a promotoria nesta quarta-feira (10).

Um agricultor da região da Normandia "entrou em contato com os investigadores para informá-los de que duas pessoas haviam ido comprar dele cerca de dez cabeças de porco" em um veículo "cuja placa seria sérvia".

As imagens de videovigilância estabeleceram que esse mesmo veículo, com dois ocupantes, foi detectado em Paris na noite de segunda-feira, explicou a promotoria.