Catar "reconsidera" seu papel na mediação da guerra em Gaza, diz premiê à CNN

NotíciasCatar "reconsidera" seu papel na mediação da guerra em Gaza, diz premiê à CNN10/09/2025 17h19Deixe seu comentárioCatar "reconsidera" seu papel na mediação da guerra em Gaza, diz premiê à CNNbur-aya/jsa/hgs/mel/am© Agence France-PresseComunicar erroDeixe seu comentárioDeixe seu comentário O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.