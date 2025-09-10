Charlie Kirk: herói dos jovens conservadores dos EUA

Em suas palestras em universidades americanas, convidava os estudantes a debater com ele em rápidos intercâmbios que frequentemente se tornavam virais na internet, especialmente aqueles com progressistas que se opunham às suas opiniões.

Foi durante um desses eventos em Utah, nesta quarta-feira, que ele foi baleado em um momento chocante de violência que foi rapidamente condenado por ambos os lados do espectro político.

O próprio presidente Trump anunciou ao mundo que o ferimento a bala havia sido fatal.

"O Grande, e até Lendário, Charlie Kirk está morto", escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Ninguém entendia ou conquistava melhor o coração da juventude dos Estados Unidos do que Charlie", acrescentou.

Quando Kirk se dirigiu a uma multidão universitária em Nevada, em outubro de 2024, alguns dos presentes disseram à AFP que ele era um sopro de ar fresco nos campi que, segundo reivindicações da direita política, estão dominados pela ideologia liberal.