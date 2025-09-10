Chefe da Comissão Europeia propõe sanções contra ministros 'extremistas' de Israel

A ONU declarou em 22 de agosto que, em algumas partes do território palestino sitiado por Israel, prevalecia uma situação de fome, algo rejeitado por Israel.

O chanceler israelense, Gideon Saar, criticou nesta quarta-feira as declarações da presidente da Comissão, que classificou como "lamentáveis" e até mesmo considerou um "eco da falsa propaganda do Hamas e seus aliados".

"Mais uma vez, a Europa está enviando uma mensagem equivocada, que fortalece o Hamas e o eixo radical no Oriente Médio", declarou Saar no X.

Em seu discurso, Von der Leyen também expressou que as recentes decisões do governo israelense, como os últimos projetos de colonização na Cisjordânia que ameaçam dividi-la em dois, são igualmente "inaceitáveis".

"Tudo isso demonstra uma clara tentativa de minar a solução de dois Estados (...) Não devemos permitir que algo assim aconteça", declarou.

No entanto, os 27 países da UE têm se mostrado até agora muito divididos sobre a atitude que devem adotar em relação a Israel desde o início de sua guerra contra o Hamas, lançada em resposta ao ataque de 7 de outubro de 2023 em território israelense pelo movimento islamista palestino.