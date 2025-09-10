Chefe do Pentágono diz que Maduro precisa tomar decisões: ‘a bola está com ele’

Os Estados Unidos manterão sua presença militar no Caribe, e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, "terá que tomar decisões", porque "a bola está com ele", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em uma entrevista divulgada nesta quarta-feira (10) pela Fox News.

"Eu não gostaria de ser Nicolás Maduro neste momento. Maduro tem muitas decisões a tomar. Estamos mobilizados em uma ilha flutuante de poder americano e estamos prontos para usar esse poder para interceptar e destruir os 'narcoterroristas' que enviam drogas ao nosso país", declarou o agora secretário de Guerra a bordo de um destróier em águas do Caribe.

"A bola está com ele", acrescentou.