Congresso rejeita projeto-chave do Governo espanhol para reduzir jornada de trabalho

Promovida pela ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, da plataforma de extrema esquerda Sumar - aliada dos socialistas no Governo -, a proposta foi costurada em consenso com os dois principais sindicatos dos trabalhadores, UGT e CCOO, mas sem as organizações patronais, contrárias à reforma.

Segundo o Governo, a medida beneficiaria mais de 12 milhões de trabalhadores do setor privado, principalmente os do comércio, de bares e restaurantes e da agricultura. As 37,5 horas já são adotadas na administração pública e em muitas grandes empresas.

O fracasso da iniciativa ilustra uma vez mais a incômoda posição de Sánchez, que não dispõe de maioria absoluta no Parlamento e precisa do apoio de vários partidos regionais para aprovar leis, inclusive os separatistas catalães do Junts per Catalunya.

No entanto, estes últimos, considerados próximos do meio empresarial, votaram contra, junto com a direita e a extrema direita.

Falando ao Congresso, Yolanda Díaz assegurou que o Governo vai "insistir" e voltará a apresentar a proposta mais adiante, pedindo aos deputados do Junts "que retifiquem" sua posição para não enfrentarem os "12,5 milhões de gente trabalhadora do nosso país" que poderiam se beneficiar da norma.

"Sim, vamos perder uma votação", admitiu Díaz, acrescentando, porém, que "a redução desta jornada de trabalho e o aumento dos salários está ganha nas ruas. Já ganhamos, todo o país quer que esta votação vá adiante".