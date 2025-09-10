Conselheiro de Trump, mais perto de se tornar governador do Fed

Há meses, Trump insta o Federal Reserve a baixar suas taxas de juros.

Miran está à frente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA) da Casa Branca.

Trump o designou para ocupar um assento vago no Federal Reserve (Fed) até 31 de janeiro de 2026.

Na semana passada, durante audiência perante os senadores, Miran explicou que não tinha previsto deixar a presidência do CEA, mas sim tirar uma licença sem vencimentos, visto que o mandato do Fed é de curta duração.

Ele assegurou que isto não o impediria de se manter impermeável às pressões políticas, o que foi qualificado de "piada ruim" pela senadora democrata Elizabeth Warren.

A próxima reunião do Fed, na qual é esperado o anúncio de um corte das taxas de juros, está prevista para 16 e 17 de setembro.