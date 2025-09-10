Cuba sofre novo apagão geral

Um novo apagão geral deixou Cuba às escuras nesta quarta-feira (10), no quinto episódio em menos de um ano, informaram as autoridades que investigam suas causas.

"Ocorreu uma desconexão total do Sistema Elétrico Nacional (SEN), que pode estar associada a uma pane inesperada" na central termoelétrica Antonio Guiteras, no centro da ilha, informou o Ministério de Minas e Energia em sua conta no X. "No entanto, as causas estão sendo investigadas", acrescentou a pasta.

Cuba, com 9,7 milhões de habitantes, enfrenta há mais de um ano uma severa crise de energia causada pela má condição da sua infraestrutura elétrica.