Descoberto na Inglaterra o antepassado mais antigo dos lagartos

O antepassado mais antigo dos lagartos, com dentes espetacularmente grandes que lhe permitiam caçar baratas e grilos há 242 milhões de anos, foi descoberto na Inglaterra, segundo um estudo publicado, nesta quarta-feira (10), na revista Nature.

Seu crânio media apenas 1,5 cm e todo o esqueleto caberia na palma da mão, mas "este novo animal é totalmente inédito e nos obriga a repensar a evolução dos lagartos, das serpentes e da tuatara", um réptil endêmico da Nova Zelândia, explicou, em um comunicado, Dan Marke, coautor do estudo e estudante de paleobiologia na Universidade de Bristol.

Trata-se, hoje em dia, do representante mais antigo dos Lepidosauria, surgidos no Triásico Médio, pouco antes dos dinossauros, outro subgrupo dos répteis.