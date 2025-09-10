Em tribunal, esposa do presidente do governo espanhol nega ter desviado fundos

Se Cristina Álvarez serviu "às atividades privadas de Begoña Gómez", isto poderia "representar um desvio de recursos públicos em benefício de interesses privados", indicou o juiz ao citar ambas.

Gómez afirmou que, de forma "pontual", pediu a Álvarez, encarregada de assisti-la, para "enviar alguma mensagem", mas insistiu que esta última "nunca" a ajudou em suas atividades profissionais.

Segundo ela, a assistente gerenciava a agenda institucional e conhecia sua agenda pessoal apenas para evitar que houvesse sobreposições.

Esta é a quarta vez que Gómez comparece perante o juiz Peinado, que já a investiga por suposta corrupção e tráfico de influências.

O magistrado investiga desde abril de 2024 se a esposa de Sánchez se aproveitou do cargo de seu marido para obter financiamentos para o mestrado na universidade, que dirigiu até o ano passado.

Na semana passada, o presidente do governo espanhol acusou alguns juízes de estarem "fazendo política", afirmando que os casos judiciais que envolvem vários de seus aliados, são "denúncias falsas".