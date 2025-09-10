EUA tem inesperada queda de preços ao produtor

Os preços ao produtor nos Estados Unidos caíram inesperadamente em agosto, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (10), impulsionados em parte por uma recessão nos setores de energia e comércio.

O índice de preços ao produtor (IPP) caiu 0,1% em relação ao mês anterior, de acordo com dados do Departamento do Trabalho, enquanto os analistas esperavam um aumento de 0,3%. A última queda mensal deste tipo foi registrada em abril.

Esses dados são divulgados enquanto os responsáveis políticos tentam avaliar os efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e foram publicados exatamente uma semana antes da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central) sobre política monetária e taxas de juros.