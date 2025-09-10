Federação peruana anuncia que Óscar Ibáñez não é mais técnico da seleção

O argentino-peruano Óscar Ibáñez deixou o cargo de técnico da seleção do Peru após os maus resultados nas últimas seis rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Peruana de Futebol (FPF) nesta quarta-feira (10).

"A Federação Peruana de Futebol informa ao público a rescisão do contrato do professor Óscar Ibáñez como técnico da seleção peruana", informou a instituição em um comunicado.

A nomeação do novo técnico peruano "será resultado de uma avaliação criteriosa", acrescentou a FPF.