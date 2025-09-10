Flotilha com ajuda para Gaza volta a atrasar sua saída da Tunísia, diz Ávila

Na terça-feira, a Flotilha Global Sumud ("sumud" significa "resiliência" em árabe) informou ter sido alvo de ataques com drones contra alguns de seus barcos.

A próxima etapa prevista é o porto de Bizerta, no norte da Tunísia, informaram à AFP vários participantes da flotilha, que poderia contar com dezenas de barcos no total.

"Fazemos tudo o que podemos", disse Ávila aos ativistas.

Mais de mil pessoas, muitas delas agitando bandeiras palestinas, foram à praia de Sidi Bou Said para saudar a flotilha.

Esta demonstração de apoio à causa palestina ocorreu depois que duas de suas embarcações foram atacadas por "drones", segundo os organizadores, que mostraram vídeos como prova.

Os barcos estavam em frente a Sidi Bou Said, muito perto do Palácio Presidencial de Cartago, sede e residência do presidente da República da Tunísia.