Gisèle Pelicot publicará suas memórias em 17 de fevereiro

Após o julgamento realizado no final de 2024, Pelicot "nunca se manifestou" e "decidiu contar sua história com suas próprias palavras", disse a editora francesa Flammarion.

Pelicot "quer transmitir uma mensagem de esperança a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, assim como àqueles que a apoiaram durante estas semanas do outono de 2024", acrescentou.

O relato "cuidadoso e comovente", escrito em parceria com a jornalista e romancista Judith Perrignon, "revela as fontes mais profundas da incrível resiliência desta mulher tão reservada", segundo Flammarion.

O livro "proporcionará conforto e contribuirá positivamente para mudar a narrativa sobre a vergonha", insistiu a editora espanhola Lumen.

Pelicot se recusou a permitir que o julgamento fosse realizado a portas fechadas, renunciando assim ao seu direito ao anonimato, para que a "vergonha" mudasse de lado. Seu marido e outros 50 homens foram condenados a até 20 anos de prisão.

A filha de Pelicot, Caroline Darian, publicou um livro sobre o caso em 2022, "Eu Nunca Mais Vou Te Chamar de Pai".