Guarda de zoológico morre devorado por leões na Tailândia

Um guarda de um zoológico na Tailândia morreu devorado por leões, informaram autoridades nesta quarta-feira (10).

O incidente ocorreu no Safari World Bangcoc, que se apresenta como um dos maiores zoológicos da Ásia e oferece excursões para alimentar leões e tigres por cerca de 1.200 bats (200 reais) por pessoa.

"A vítima é um empregado do zoológico que alimentava regularmente os leões", declarou à AFP Sadudee Punpugdee, funcionário do Departamento de Parques Nacionais. Segundo o encarregado, o homem teria sido atacado por seis ou sete leões.