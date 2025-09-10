Israel bombardeia a capital do Iêmen, controlada pelos huthis, segundo emissora do grupo rebelde

Israel bombardeou, nesta quarta-feira (10), a capital do Iêmen, Sanaa, controlada pelos huthis, segundo a emissora de televisão do grupo rebelde.

Um jornalista da AFP ouviu o som de explosões na cidade.

"Agressão israelense na capital, Sanaa", anunciou a rede de televisão huthi Al Masirah no Telegram.