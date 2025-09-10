Kamala Harris critica tentativa 'imprudente' de reeleição de Biden: 'Ego'

"'É decisão de Joe e Jill'. Todos nós dizíamos isso, como um mantra, como se todos estivéssemos hipnotizados. Era graça ou era imprudência? Em retrospectiva, acho que foi imprudência", afirma Harris no primeiro trecho de "107 Dias", publicado pela revista The Atlantic.

"O que estava em jogo era simplesmente grande demais. Esta não era uma eleição que deveria ter sido deixada para o ego de um indivíduo, para a ambição de um indivíduo. Deveria ter sido mais do que uma decisão pessoal", acrescenta.

Biden surpreendeu o mundo ao abandonar a corrida em julho de 2024 após um debate desastroso com Trump que levantou dúvidas sobre sua aptidão mental.

Harris negou que houvesse qualquer conspiração para ocultar a condição de Biden, mas disse que era evidente que havia problemas relacionados à sua idade.

"Em seu pior dia, ele tinha um conhecimento mais profundo, era mais capaz de exercer julgamento e muito mais compassivo do que Donald Trump em seu melhor dia", escreveu.

"Mas, aos 81 anos, Joe se cansava. Era então que sua idade aparecia em tropeços físicos e verbais", indica.