Kremlin se nega a comentar incursão de drones na Polônia

O Kremlin se recusou a comentar nesta quarta-feira (10) uma incursão de drones na Polônia, país membro da Otan que acusou Moscou de ter lançado os dispositivos como uma "provocação sem precedentes".

"Preferimos não comentar, não está dentro de nossa competência, é prerrogativa do Ministério da Defesa", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

