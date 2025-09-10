Maduro pede reestruturação da 'Vinotinto' após fim do sonho de disputar Copa de 2026

A Federação Venezuelana de Futebol (FVF) ainda não anunciou a decisão esperada de demitir o atual técnico, o argentino Fernando "Bocha" Batista, que se desculpou pelo resultado na terça, mas ainda não apresentou sua demissão do cargo.

"Falo por milhões de crianças e por todas as pessoas. Temos o que é preciso para competir, ter sucesso e vencer. Portanto, devemos corrigir o que precisa ser corrigido e manter a cabeça erguida, nunca desistir diante da adversidade ou da derrota. O dia da Vinotinto chegará", insistiu o presidente.

A Venezuela é o único país da Conmebol que nunca disputou uma Copa do Mundo. A expansão do torneio para 48 seleções em 2026, que levou a um maior número de vagas por região, deu à 'Vinotinto' uma chance pela primeira vez.

Batista assumiu o comando da seleção venezuelana em março de 2023, após a saída repentina de seu compatriota José Pekerman, de quem era assistente.

A Venezuela foi sua primeira experiência à frente de uma seleção principal.

A política permeou a FVF. Seu presidente, Jorge Jiménez, apelidou Maduro de "padrinho silencioso da Vinotinto".