Milhares de residências continuam sem eletricidade em Berlim após incêndio

Quase 20.000 casas e empresas continuavam sem energia elétrica nesta quarta-feira (10) em um subúrbio de Berlim, mais de 24 horas depois de um incêndio que afetou dois postes, anunciou a rede de distribuição elétrica.

A polícia suspeitou de um 'incêndio criminoso' e não descartou 'uma motivação política por trás do incêndio', ocorrido na madrugada de terça-feira no bairro de Johannisthal, sudeste da capital, segundo uma porta-voz da corporação.

Cerca de 50.000 casas ficaram sem eletricidade inicialmente. A polícia abriu uma investigação para esclarecer os fatos.