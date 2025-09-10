Netanyahu deve ser "levado à Justiça", pede premiê do Catar

O primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, afirmou nesta quarta-feira (10) que um ataque israelense em Doha contra o Hamas matou a esperança para os reféns em Gaza, ao pedir que seu contraparte israelense, Benjamin Netanyahu, seja "levado à justiça".

"Acho que o que Netanyahu fez ontem simplesmente matou qualquer esperança para esses reféns", declarou o xeque Al Thani à CNN.

O Catar tem atuado como principal intermediário na guerra que já dura quase dois anos.