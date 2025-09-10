Nova York recorda atentados do 11 de Setembro em meio à divisão política

Nova York recorda, nesta quinta-feira (11), os atentados do 11 de Setembro de 2001, 24 anos depois do sequestro de quatro aviões deixar quase 3.000 mortos e mudar para sempre os Estados Unidos.

Cerimônias em memória das vítimas foram realizadas no Ground Zero, em Manhattan, onde as torres gêmeas do World Trade Center foram destruídas em ataques coordenados que também provocaram a colisão de um avião comercial contra o Pentágono, em Washington.

Outra aeronave, do voo 93, caiu em uma área rural da Pensilvânia quando os passageiros conseguiram dominar o sequestrador e tomaram o controle do avião.