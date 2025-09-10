Novo Nordisk eliminará 9.000 postos de trabalho

Além disso, pela terceira vez no ano, o laboratório centenário revisou e reduziu suas previsões para 2025: a empresa projeta um crescimento dos lucros operacionais de entre 4% e 10%, contra 10% e 16% previstos anteriormente.

O grupo Novo Nordisk afirmou que os cortes são parte de uma "transformação em toda a empresa para simplificar a organização".

"Nossos mercados estão evoluindo, em particular o da obesidade, que se tornou mais competitivo e voltado para o consumidor. Nossa empresa também deve evoluir", afirmou o CEO da Novo Nordisk, Mike Doustdar, em um comunicado.

"Isto significa incutir uma cultura cada vez mais baseada no desempenho, utilizando nossos recursos de forma cada vez mais eficaz e priorizando o investimento onde terá o maior impacto", acrescentou o executivo.

A popularidade das injeções para perda de peso da Novo Nordisk a transformou por um momento na empresa favorita dos investidores, o que impulsionou o preço de suas ações e a tornou a empresa mais valiosa da Europa.

A empresa iniciou então uma campanha de contratação em larga escala, ampliando sua força de trabalho de 43.700 funcionários em 2020 para os atuais 78.400.