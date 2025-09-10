OMS diz que permanecerá na Cidade de Gaza apesar de ordem de evacuação de Israel

"A OMS está consternada com a última ordem de evacuação", afirmou no X o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele declarou que a exigência israelense de que o milhão de habitantes da cidade se dirija ao que Israel chamou de uma "zona humanitária" no sul de Gaza é inviável.

Tedros destacou que metade dos hospitais ainda em funcionamento na Faixa se encontram na Cidade de Gaza e que o "enfraquecido sistema de saúde do território não pode se dar ao luxo de perder nenhuma dessas instalações".

Israel realiza operações ofensivas em Gaza desde outubro de 2023, após um ataque mortal lançado de lá pelo grupo islamista Hamas que causou a morte de 1.219 pessoas, em sua maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais.

A retaliação de Israel já causou a morte de mais de 64 mil palestinos, também em sua maioria civis, segundo cifras do Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, e consideradas confiáveis pela ONU.

As Nações Unidas declararam estado de fome em algumas áreas de Gaza, algo que Israel nega.