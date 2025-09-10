Para o grupo de rap Kneecap, o apoio à Palestina cresceu'

"A questão é que nós não mudamos. O movimento que mudou", acrescentou. "O apoio à Palestina cresceu. Sempre falamos sobre a Palestina. Sempre tivemos uma bandeira palestina no palco, ou pelo menos falamos sobre isso desde que começamos."

Em entrevistas anteriores, o rapper afirmou que não sabia que era uma bandeira do Hezbollah e proclamou que seus atos como artista não deviam ser tomados de maneira literal.

Nos últimos meses, vários shows do grupo foram cancelados na Alemanha e na Áustria, o Kneecap foi impedidos de entrar na Hungria e desistiu de uma turnê pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, pediu em vão aos organizadores do festival de Glastonbury que retirasse o grupo do evento.

Segundo o Kneecap, as posturas serviram ao menos para impulsionar vozes críticas sobre a guerra em Gaza, onde mais de 60.000 pessoas morreram desde o início do conflito, desencadeado pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

"Há alguns anos, a ideia de exibir uma bandeira palestina em alguns países europeus poderia ser intimidante para as pessoas", afirmou O'Hanna.

O cantor acredita que o processo judicial iniciado contra ele no Reino Unido não terá continuidade e que o grupo poderá voltar a se apresentar onde quiser, inclusive nos Estados Unidos.