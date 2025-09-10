Peru enfrenta o desafio de conter o crescente negócio da extorsão

Sua missão é atacar o cérebro do crime, despojando-o de seus "recursos logísticos e humanos": capturar o assassino de aluguel ou "atirador", apreender a dinamite, enquanto agentes de inteligência, em uma abordagem "mais silenciosa e paciente", perseguem os chefes e suas finanças.

É mais fácil extorquir do que roubar um banco. "Eles não correm riscos, não mostram o rosto, não enfrentam a polícia diretamente", acrescenta.

A extorsão se espalhou tanto no Peru que é considerada um desafio comparável ao tráfico de drogas ? o Peru é o segundo maior produtor mundial de cocaína, segundo a ONU ? ou às guerrilhas de esquerda nas décadas de 1980 e 1990.

E também tem um forte impacto social e psicológico, pois a vítima permanece em contato com o agressor: ela é extorquida diariamente, semanalmente ou mensalmente, observa o cientista político Eduardo Moncada, autor do livro "Resistindo à Extorsão: Vítimas, Criminosos e Estados na América Latina".

Com apenas um celular, um extorsionário pode invocar um grupo criminoso e gerar medo, observa.

- Lacuna tecnológica -

As autoridades detectaram seis tipos de extorsão, incluindo "chalequeo" (segurança em troca de dinheiro), cotas (pagamento pela realização de uma atividade econômica) e gota a gota (empréstimos com juros altos).