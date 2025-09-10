Petróleo segue em alta por tensões geopolíticas

Para Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, isso aumenta a possibilidade de novas sanções europeias e americanas e supõe um risco de alta para o petróleo e seus derivados.

Os Estados Unidos declararam na terça-feira que estão dispostos a estabelecer tarifas adicionais para compradores de petróleo russo, como China e Índia, se a União Europeia fizer o mesmo, com o objetivo de limitar o financiamento de Moscou à sua guerra na Ucrânia.

Essas sanções poderiam interromper o abastecimento do mercado em seu conjunto, já que a Rússia é o segundo maior exportador mundial de petróleo bruto.

Os operadores do mercado também avaliam a situação no Oriente Médio.

Israel ameaçou, nesta quarta-feira, atacar seus inimigos em qualquer lugar, após os bombardeios no Catar contra os líderes do movimento islamista palestino Hamas, um ataque sem precedentes que provocou uma reprimenda incomum de seu aliado americano.

No entanto, "os prêmios de risco geopolítico do petróleo raramente duram muito, a menos que ocorra uma interrupção real do fornecimento", apontou Bjarne Schieldrop, analista do SEB.