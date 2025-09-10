Plano de monitoramento de pastagens para reduzir emissões é lançado na América do Sul

"A novidade é a frequência, porque vamos ter informação a cada 5 dias. Até pouco tempo atrás tínhamos a cada um mês", explicou à AFP Santiago Fariña, responsável sênior do Programa de Agricultura na Global Methane Hub.

Fariña exemplificou: "Algo que os produtores e seus técnicos tinham que fazer caminhando pelo campo (...) para poder estimar a quantidade de pasto e a qualidade, agora vamos poder fazer de forma remota e com mais precisão e mais frequência que antes".

O especialista destacou que, diante das mudanças climáticas, é vital para os produtores conhecer os efeitos que as chuvas e o calor extremo têm sobre a pastagem "quase em tempo real".

Na América do Sul, o programa abrange o Brasil, um dos três principais produtores de carne bovina do mundo; a Argentina e o Uruguai, ambos de matriz agroexportadora; e a Colômbia - com produção pecuária e leiteira.

Também se somam ao projeto, chamado "Time2Graze", com um investimento total de 4,7 milhões de dólares (R$ 25,4 milhões), quatro países africanos: Nigéria, Zimbábue, Tanzânia e Uganda.

Para Fernando Lattanzi, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária do Uruguai (INIA), esse tipo de projeto gera uma transferência tecnológica que é "muito difícil" de alcançar para países como o Uruguai, de 3,4 milhões de habitantes e com mais de 10 milhões de cabeças de gado bovino.