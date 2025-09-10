Polônia derruba drones russos com a ajuda da Otan e denuncia 'provocação em larga escala'

As autoridades da Polônia, país membro da UE e da Otan e apoio crucial da Ucrânia, afirmaram ter identificado em seu espaço aéreo mais de 10 "objetos hostis" na madrugada desta quarta-feira.

"Dezenove violações do espaço aéreo foram identificadas e rastreadas com precisão", declarou Tusk no Parlamento. O premiê chamou a incursão de "provocação em larga escala".

O Ministério do Interior da Polônia informou que sete drones e os destroços de um projétil de origem desconhecida foram encontrados, e que uma casa e um carro foram danificados no leste do país.

Uma "avaliação completa" do incidente está em curso, mas a incursão, tenha sido "intencional ou não", é "absolutamente irresponsável, imprudente", declarou o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

"Minha mensagem a (o presidente russo Vladimir) Putin é clara: acabe com a guerra na Ucrânia (...) pare de violar nosso espaço aéreo e saiba que permanecemos vigilantes e defenderemos cada centímetro quadrado do território da Otan", acrescentou.

- Sem comentários do Kremlin -

O Kremlin se recusou a comentar as acusações. "Não está dentro de nossa competência, é prerrogativa do Ministério da Defesa", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.