Posto de pessoa mais rica do mundo de Musk é ameaçado por Ellison, da Oracle

Um índice de riqueza da Bloomberg colocou a fortuna de Ellison ligeiramente à frente da de Musk, designando o chefe da Oracle como o número um neste momento.

A diferença nos cálculos está relacionada com a forma como são estimadas algumas de suas enormes participações.

Ellison e Musk são amigos próximos, e, o chefe da Oracle frequentemente ajudou Musk durante períodos desafiadores na carreira do magnata da Tesla.

Ele investiu mais de 1 bilhão de dólares (5,4 bilhões de reais, na cotação atual) na compra do Twitter por Musk e fez parte do conselho administrativo da Tesla durante muitos anos.

A participação mais facilmente estimada de Musk é na Tesla, cujas ações caíram em 2025 em meio a vendas estagnadas atribuídas em parte à associação do CEO com figuras políticas da extrema-direita.

No início deste mês, a Tesla apresentou uma proposta de compensação a Musk, que poderia superar um trilhão de dólares (cerca de 5,4 trilhões de reais) até 2035 se a empresa alcançar seus objetivos ambiciosos.