Presidente de Israel em Londres para protestar contra reconhecimento do Estado palestino

O presidente israelense, Isaac Herzog, reuniu-se nesta quarta-feira (10) em Londres com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para protestar contra a intenção do governo do Reino Unido de reconhecer o Estado da Palestina e contra as sanções ao seu país.

Ambos os líderes apertaram as mãos diante dos fotógrafos e das câmeras em Downing Street sem trocar sorrisos.

Herzog vai "ressaltar que qualquer iniciativa para reconhecer um Estado palestino neste momento equivaleria a recompensar o terrorismo e poderia colocar em risco os esforços para alcançar a libertação dos reféns e pôr fim à guerra", indicaram os serviços do presidente israelense antes do encontro, denunciando também "uma horrível onda de antissemitismo" no Reino Unido.