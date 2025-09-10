Príncipe Harry visita o pai, Charles III, em primeiro encontro desde 2024

O príncipe Harry, afastado da família real britânica, se reuniu, nesta quarta-feira (10), com seu pai, o rei Charles III, em seu primeiro encontro desde fevereiro de 2024.

O duque de Sussex, filho mais novo do rei, distanciado da família desde que se mudou para os Estados Unidos com a esposa, Meghan, em 2020, entrou no carro na Clarence House, a residência do pai em Londres, aonde o rei chegou um pouco antes.

O carro trazendo o príncipe, que chegou à residência às 17h20 locais (13h20 de Brasília), saiu da Clarence House menos de uma hora depois de ter entrado.