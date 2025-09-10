Quadro de Rubens 'perdido' há 400 anos é encontrado em Paris

Um quadro do famoso pintor Peter Paul Rubens (1577-1640), que se acreditava perdido desde 1613, há mais de 400 anos, foi encontrado em uma mansão em Paris, informou nesta quarta-feira (10) o leiloeiro especialista que encontrou a obra.

"Trata-se de uma obra-prima, um Cristo na cruz, pintado em 1613, que havia desaparecido e que encontrei em setembro de 2024 durante o inventário e a venda de uma mansão no distrito 6 de Paris", disse à AFP Jean-Pierre Osenat, presidente da casa de leilões com o mesmo nome, que leiloará o quadro no dia 30 de novembro.

"É um acontecimento raríssimo e uma descoberta sem precedentes", acrescentou.