Reino Unido lança pesquisa para detectar Alzheimer de maneira precoce

Os pesquisadores esperam conhecer os resultados do ensaio dentro de três anos.

Esses exames poderiam "revolucionar" a maneira como o Alzheimer, a forma mais comum da demência, é diagnosticado, estima Jonathan Schott, professor de neurologia no University College London (UCL) e diretor médico da Alzheimer's Research UK, que codirige o estudo.

A doença, que afeta de forma irreversível milhões de pessoas em todo o mundo, é atualmente diagnosticada por meio de exames clínicos que evidenciam uma perda significativa de memória.

Também existem exames por punção lombar ou uma técnica de imagem médica chamada tomografia por emissão de pósitrons (PET-scan), mas esses procedimentos são complexos e caros.

Segundo Jonathan Schott, apenas 2% dos pacientes no Reino Unido se beneficiam de um desses dois exames.

Um exame de sangue seria "muito mais acessível e menos caro", sublinha o professor.