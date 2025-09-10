Relatório vincula produtores de energias fósseis ao aumento das ondas de calor

- "Mais intensas e prováveis" -

"Este artigo demonstra que as mudanças climáticas fizeram com que mais de 200 ondas de calor fossem mais intensas e prováveis, e que esta influência vai aumentar", explicou à AFP Yann Quilcaille, pesquisador da Escola Politécnica de Zurique, principal autor do estudo.

As mudanças climáticas provocadas pelo ser humano não só tornaram as ondas de calor mais prováveis, mas em um quarto dos casos (55 de 213), esta probabilidade foi multiplicada em pelo menos 10.000. Ou seja, teriam sido praticamente impossíveis de ocorrer sem o aquecimento global.

Além disso, a influência se reforça consideravelmente com o tempo, tornando as ondas de calor 20 vezes mais prováveis entre 2000 e 2009, e 200 vezes mais entre 2010 e 2019.

Os cientistas também quiseram compreender o papel das 180 maiores empresas produtoras de energias fósseis e cimento nesta tendência.

Para fazer seus cálculos, eles levaram em conta a cadeia de valor das companhias, como o uso que os clientes fazem dos produtos que elas comercializam.