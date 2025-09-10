Starmer demonstra apoio a embaixador britânico nos EUA em caso de carta a Epstein

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, expressou, nesta quarta-feira (10), o seu apoio ao embaixador do Reino Unido em Washington, Peter Mandelson, após a publicação de uma carta escrita pelo diplomata, em 2003, ao criminoso sexual Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, uma figura de destaque do Partido Trabalhista, classifica Epstein como seu "melhor amigo", em uma mensagem escrita no aniversário de 50 anos do magnata americano, na qual também o classifica como um "homem inteligente e perspicaz".

O embaixador, de 71 anos, que assumiu o cargo em fevereiro, "expressou em várias ocasiões o seu profundo pesar por ter estado associado" ao financista, declarou Starmer na Câmara dos Comuns. "Confio nele", acrescentou.