Steve Mandanda, ex-goleiro da seleção francesa, anuncia aposentadoria aos 40 anos

O goleiro Steve Mandanda, campeão mundial pela seleção francesa em 2018, anunciou sua aposentadoria aos 40 anos, em entrevista publicada pelo jornal L'Équipe nesta quarta-feira (10).

"Precisei de tempo para aceitar, em primeiro lugar, porque não é fácil, mas sim, vou parar", declarou Mandanda, que tem 35 partidas pelos 'Bleus'.

"Tive um longo período de reflexão porque recebi muitas propostas, mas eu disse não a todas", acrescenta o agora ex-goleiro, que estava sem clube desde que deixou o Rennes, no início de julho.